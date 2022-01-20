الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة «التكاتك» فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بسرقة التكاتك بأسلوب التوصيلات الكهربائية بمنطقة المرج،  أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين "علاء. م"، و"منصور.ع"، و"حسام.م"، عاطلين، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع والتوصيلات الكهربائية بمنطقة المرج.

وأقرا بسرقتهما 4 تكاتك بذات الإسلوب بهدف تغير ملامحها وبيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة التكاتك، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن باقي زملاءه، وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم وقائع السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة متهمين المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

أول تعليق من كيروش بعد فوز منتخب مصر على السودان والتأهل لثمن النهائى

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

«المونتيور» تحتفى باكتشاف بقايا مبنى لقائد حملات التعدين بسيناء

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

أنباء عن إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات فى عدة مدن إسرائيلية احتجاجا على هدم منزل عائلة فلسطينية

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين