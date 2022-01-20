حبس المتهمين بسرقة «التكاتك» فى المرج

قررت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بسرقة التكاتك بأسلوب التوصيلات الكهربائية بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين "علاء. م"، و"منصور.ع"، و"حسام.م"، عاطلين، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع والتوصيلات الكهربائية بمنطقة المرج.

وأقرا بسرقتهما 4 تكاتك بذات الإسلوب بهدف تغير ملامحها وبيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة التكاتك، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن باقي زملاءه، وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم وقائع السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.