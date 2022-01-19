الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. إغلاق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

الأم المثالية
الأم المثالية

أعلنت وزارة التضامن، أن باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 سيغلق غدًا، حيث استمر استقبال الطلبات لمدة شهر بجميع مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة أن شروط ومعايير اختيار الأم المثالية تم وضعها بالتعاون مع مديريات التضامن بالمحافظات ومن خلال ممثلي وزارات التربية والتعليم والثقافة والمجلس القومي للمرأة وأيضًا، المجلس القومي للطفولة والأمومة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية الأسرة.

أوضحت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن معايير اختيار الأم المثالية اتسعت لتضم العديد من المعاني السامية ومنها العطاء وإعلاء القيم الإنسانية، وأيضًا الحفاظ على تماسك الأسرة.

أشارت التضامن إلى أن الأم المثالية لهذا العام، وفقًا لما أكدته وزارة التضامن تضمنت الأم المثالية والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسرة البديلة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، والأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كذلك أمًا لشهيد من الجيش والشرطة.

وأكدت وزارة التضامن أن المسابقة ستضم أمًا متطوعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعتبر من الفئات التي استحداثها الوزارة في مسابقة هذا العام.

أشارت وزارة التضامن إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة الأم المثالية، هى: 

صورة البطاقة الشخصية.

فيش وتشبيه.

قيد عائلي.

شهادات الأبناء في الجامعات إن وجدت.

شروط التقدم 

- ألا تقل سنها عن 50 عامًا.

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء.

- يستثنى من عدد الأبناء المحافظات الحدودية ومنها الوادي الجديد، شمال سيناء ومرسي مطروح، جنوب سيناء، أسوان  والبحر الأحمر.

- حصول الأبناء على مؤهل عالٍ أو في السنة الدراسية الأخيرة بالكليات.

البطاقة الشخصية التضامن الاجتماعي ذوى الاحتياجات الخاصة المبادرة الرئاسية المجلس القومي للمرأة القومى للطفولة والامومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

هل الغرامات المالية تجبر المواطنين على الإجراءات الاحترازية؟

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات من بنك المعرفة

مصر تحجز مقعدها فى ثمن نهائى أمم أفريقيا بانتصارها على السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات فى عدة مدن إسرائيلية احتجاجا على هدم منزل عائلة فلسطينية

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين