غدًا.. إغلاق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

أعلنت وزارة التضامن، أن باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 سيغلق غدًا، حيث استمر استقبال الطلبات لمدة شهر بجميع مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة أن شروط ومعايير اختيار الأم المثالية تم وضعها بالتعاون مع مديريات التضامن بالمحافظات ومن خلال ممثلي وزارات التربية والتعليم والثقافة والمجلس القومي للمرأة وأيضًا، المجلس القومي للطفولة والأمومة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية الأسرة.

أوضحت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن معايير اختيار الأم المثالية اتسعت لتضم العديد من المعاني السامية ومنها العطاء وإعلاء القيم الإنسانية، وأيضًا الحفاظ على تماسك الأسرة.

أشارت التضامن إلى أن الأم المثالية لهذا العام، وفقًا لما أكدته وزارة التضامن تضمنت الأم المثالية والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسرة البديلة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، والأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كذلك أمًا لشهيد من الجيش والشرطة.

وأكدت وزارة التضامن أن المسابقة ستضم أمًا متطوعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعتبر من الفئات التي استحداثها الوزارة في مسابقة هذا العام.

أشارت وزارة التضامن إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة الأم المثالية، هى:

صورة البطاقة الشخصية.

فيش وتشبيه.

قيد عائلي.

شهادات الأبناء في الجامعات إن وجدت.

شروط التقدم

- ألا تقل سنها عن 50 عامًا.

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء.

- يستثنى من عدد الأبناء المحافظات الحدودية ومنها الوادي الجديد، شمال سيناء ومرسي مطروح، جنوب سيناء، أسوان والبحر الأحمر.

- حصول الأبناء على مؤهل عالٍ أو في السنة الدراسية الأخيرة بالكليات.