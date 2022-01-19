الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية تكرم الدكتور محسن المفتى (صور)

علماء الصوفية تكرم
علماء الصوفية تكرم " المفتى "

أعلنت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، اليوم، الأربعاء،  تكريم الدكتور محسن المفتى رئيس فرع الأكاديمية بمدينة أربيل بالعراق، وذلك نظراً لخدماته وأدواره التى يقوم بها فى خدمة التصوف والصوفية، ونشر الفكر الإسلامى الوسطى فى عدد كبير من المدن العراقية.

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وقالت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية فى بيان لها: إن ذلك يأتى ضمن نشاطات وفد الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية خلال زيارته العلمية لمدينة أربيل بالعراق، حيث سيقوم وفد الأكاديمية بعدد من الزيارات واللقاءات العلمية خلال تواجده بالعراق، وسيناقش عدد من القضايا الهامة. 

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وأوضحت "الأكاديمية" فى بيان لها أن هذا التكريم جاء تكريما للدور الذى يقوم به فضيلة العلامة الشيخ محسن المفتي حفظه الله تعالى صاحب التصانيف القيمة والذي اهتم بترجمة كتب القوم رضي الله عنهم إلى اللغة الكردية ومنها كتاب حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله ( إحياء علوم الدين - ١١مجلدا ).

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وقدَمَ التكريم الدكتور محمد عجان الحديد الحسيني الأمين العام للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية والدكتور ماجد الحسيني رئيس فرع الأكاديمية في الفلوجة والدكتور حسن المفتي نائب رئيس الهيئة العلمية في الأكاديمية والدكتور  محمد سالم عبدالجبار النعيمي عضو الهيئة العلمية للأكاديمية، وحضر مراسم التكريم نخبة من علماء ومثقفي مدينة أربيل وتمت مراسم التكريم في قاعة مؤسسة وجامع مولانا الشيخ خالد النقشبندي في مركز مدينة أربيل وختم مجلس التكريم بكلمة لفضيلة الشيخ محسن المفتي شكر وثمن فيها جميع علماء الأكاديمية ونشاطاتهم ثم تطرق على أهمية العلم في سير وسلوك السالك في طريق القوم ثم قدم شكره مرة اخرى لعلماء الأكاديمية على زيارتهم لمدينة أربيل العريقة وأهلها وعلى هذا التكريم الذي يدل على اهتمام الأكاديمية بعلماء الأمة مع وافر دعواته .

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الاكاديمية العالمية لعلماء الصوفية تكرم رئي فرع الأكاديمة العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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