الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رشا خضر تترأس لجنة تقييم أعمال الطب الوقائى بإدارة أشمون

اجتماع مدرية الشؤون
اجتماع مدرية الشؤون الصحية بالمنوفية

ترأست الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، اليوم الأربعاء، لجنة من جميع قيادات الإدارات العامة للطب الوقائي بالمديرية لتقييم أعمال الطب الوقائي بإدارة أشمون الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها للوقوف على أهم المشكلات والعقبات في القطاع الوقائي بها.

وراجعت اللجنة الإجراءات الوقائية المتخذة لجميع الأمراض المعدية المكتشفة ومطابقة سجلات الترصد على البرنامج الالكتروني القومي للترصد NEDSS، وتم المرور الدفتري على سجلات الأغذية والتأكد من استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظا على الصحة العامة، كما تم مراجعة نسب تغطية التطعيمات الروتينية وسلسلة التبريد ونسب تسجيل تطعيمات الكورونا، وتم المرور على أعمال مكتب الصحة وميكنة المواليد والوفيات وأيضاً المرور على سجلات صحة البيئة والعينات البيئية وتم مراجعة أعمال وسجلات الصحة والسلامة المهنية بالإدارة ومكتب الصحة ، كما تم المرور على أعمال مكافحة العدوى بالمستشفى ومدى تطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والمرور على عيادة العقر والغسيل الكلوي ومراجعة تسجيل وسحب العينات.

وفي نهاية تلك الجولات الموسعة، عقدت الدكتورة رشا خضر اجتماعا مع فريق إشراف المديرية وفريق إشراف إدارتي قويسنا ومنوف حيث وجهت في بدايته الشكر للفريق الوقائي لما يبذلونه من مجهودات دؤوبة مخلصة في المنظومة الصحية وتمت مناقشة الملاحظات أثناء المرور والخروج بتوصيات لجميع الفرق من خلال وضع خطط تصحيحية بجدول زمني محدد لتلافي السلبيات التي تم رصدها.

المنوفية مستشفيات المرور وزارة اجراءات وزارة الصحة مدير السلام خلال

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