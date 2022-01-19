انطلاق فعاليات معرض السياحة الدولى «فيتور 2022» فى إسبانيا

انطلقت أعمال النسخة الـ42 من المعرض الدولي للسياحة «فيتور 2022» في إسبانيا، اليوم الأربعاء، في محاولة لتفعيل النشاط السياحي الذي عانى بشدة في العامين الماضيين؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19».



وافتتح ملك إسبانيا فيليبي السادس والأمين العام لمنظمة السياحة الدولية الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي، فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة 107 دول.

معرض السياحة الدولي



وتشارك 70 دولة بتمثيل رسمي في المعرض من بينها دول عربية هي قطر وفلسطين والأردن وسوريا ومصر وتونس والمغرب والسودان.



ويمتد «فيتور 2022» الذي يعد أحد أهم ثلاثة معارض سياحية في العالم والأهم في إسبانيا على مساحة 7ر56 ألف متر مربع في مدينة المعارض في العاصمة مدريد، وسيشارك فيه 6933 مهنيا يعمل في القطاع.



ويهدف المعرض إلى تشجيع قطاع السفر وتوليد الثقة، والتأكيد على أهمية التحرر من الخوف لاستئناف النشاط السياحي والتجاري واستعادة حركة السفر.



وتقتصر الأيام الثلاثة الأولى على الجهات العاملة في القطاع فيما سيفتح المعرض أبوابه للجمهور في اليومين الأخيرين علما انه تم اتخاذ سلسلة من التدابير لحماية المشاركين، وذلك بالزامهم بتقديم جواز سفر التطعيم ضد الفيروس أو اختبارات بنتائج سلبية تجرى قبل 24 ساعة من الدخول إلى أرض المعارض إلى جانب ارتداء الكمامات الطبية في جميع أرجاء المعرض والالتزام بمسافة الأمان.



يذكر أن المشاركة في المعرض السنوي قبل بدء الحائجة كانت لا تقل عن 160 دولة سنويا علما أن النسخة السابقة أقيمت في شهر مايو من العام الماضي «مع أنه يقام في يناير من كل عام»، مع تقدم جهود السيطرة على الفيروس وتوسيع نطاق حملات التطعيم.