طبيب أمريكي يوضح الفرق بين مرضى صدفية الأظافر وفطرياتها المختلفة

أوجه التشابه بين الصدفية وفطريات الأظافر، لكن أحدهما ناتجا عن عدوى والآخر التهابي، فمحاولة معرفة ما إذا كنت مصابًا بداء الصدفية أو فطريات الأظافر هي خطوة جيدة للحصول على العلاج المناسب والفعال.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "health cleveland clinic" الطبي، فهناك الكثير من أوجه التشابه بين المرضين، لكنهما يختلفان عن بعضهما البعض ويتطلبان أنواعًا مختلفة من العلاج، ففي السطور التالية نوضح الفرق بينهم.

- صدفية الأظافر

الصدفية هي اضطراب جلدي يصيب الجهاز المناعي، مما يتسبب في التهاب خلايا الجلد وتشكيل بقع متقشرة أو حمراء تسمى اللويحات، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تسبب هذه اللويحات حكة مؤلمة.

وأشار الأطباء، إلى أنه يمكن الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي، الذي يسبب آلامًا وتورمًا في المفاصل، فلا يوجد علاج لمرض الصدفية، ولكن هناك طرق لتخفيف العديد من أعراضه وتوفير الراحة.

- أعراض صدفية الأظافر

في كل حالة من حالات صدفية الأظافر، و يظهر على الشخص علامات أخرى لمرض الصدفية في مكان آخر من الجسم لأنه مرض التهابي يصيب الجسم بالكامل.

يقول طبيب الأمراض الجلدية جوناثان "براو"، طبيب الأمراض الجلدية، إن حوالي 5% من الناس يعانون من صدفية الأظافر وحدها، مما يعني أنهم لا يعانون من التهاب المفاصل الصدفي أو الصدفية الجلدية.

وأشار "براو"، إلى أنه عندما تكون مصابًا بالصدفية، يميل الجزء العلوي من ظفرك أحيانًا إلى الانهيار، مما يتسبب في ظهور حفر أو تجاويف صغيرة على طول سطح الظفر.

ومن الأعراض الخاصة بصدفية الأظافر، هو أحيانًا ينفصل ظفرك عن بشرتك ويرفع من تلقاء نفسه، مما يخلق فجوة تحت ظفرك، وعادة ما تكون هذه العملية غير مؤلمة، وفي أحيان أخرى، ستجد بقعًا حمراء أو بنية داكنة على الظفر نفسه، حيث يحدث هذا غالبًا بسبب تسلل خلايا الدم البيضاء.

- فطريات الأظافر

تختلف الالتهابات الفطرية بأنها عدوى قابلة للشفاء حيث تحدث عندما تتلامس مجموعة من الفطريات مع بشرتك وتتداخل بين الأظافر، حيث تنتشر هذه العدوى بسرعة ويمكن أن تكون معدية.

وغالبًا ما تميل إلى التقاطها في الأجواء الأكثر دفئًا ورطوبة، فقد يؤدي المشي حافي القدمين في المناطق المبللة ذات الازدحام الشديد مثل غرف تبديل الملابس أو بجوار حمامات السباحة أو حتى في تربة الحديقة إلى الإصابة بالعدوى.

- أعراض فطريات الأظافر

في حين أن الصدفية أكثر شيوعًا في الأصابع، تحدث الالتهابات الفطرية عادةً على أظافر قدميك، وغالبًا ما تصيب أصبع قدم واحد ما لم تُترك دون علاج وتنتشر، كما أنها شكل من أشكال السعفة التي تسبب حكة أو لاذع أو طفح جلدي.

كما يمكن أن يتشقق الجلد الموجود أسفل أظافرك، مما يتسبب في جروح مفتوحة قد تصاب بعد ذلك بمزيد من العدوى، مما يتسبب في فطريات أظافر القدم.

كما هو الحال مع الصدفية، يمكن أن تنفصل الأظافر المصابة بالفطريات، مما يتسبب في تلون شديد في الظفر، ففي كثير من الأحيان ، قد تجد خطوطًا صفراء أو بيضاء على طول الظفر، وفي بعض الأحيان، يزداد سمك الظفر والجلد تحته نتيجة لعدوى فطرية.