الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس قاتل روان الحسينى بطلة العالم فى كرة السرعة

روان الحسيني
روان الحسيني

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر المتهم بقتل اللاعبة روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، ولاعبة نادي دسوق الرياضي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بالاشتراك مع مباحث كفر الشيخ في ضبط قاتل روان محمد الحسيني لاعبة كرة السرعة بفريق نادي دسوق الرياضي، وبطلة العالم السابقة والذي تبين أنه مسجل خطر.

 

كان قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن في كفر الشيخ من أهل لاعبة كرة السرعة بالعثور على نجلتهم جثة هامدة أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بشارع الجيش.

 

وتمكن فريق البحث من تحديد هوية قاتل اللاعبة روان محمد الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، ومنتخب جامعة كفر الشيخ، الحاصلة على بطولة العالم للأندية مع فريقها.

 

وتبين أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وقام بإرغامها على الصعود لسطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرى بإيشارب، ثم سرقة الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة.

 

وعقب تحديد هويته تبين أنه "إ.م.م" مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وأن جرى اتهامه في 17 سابقة من بينها الإتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة، حيث قام بسرقة الحلق الخاص بها وهاتف محمول.

روان الحسيني النيابة العامة قطاع الأمن العام تحريات المباحث مدينة دسوق اللواء علاء الدين سليم طلبت تحريات قاتل روان الحسيني

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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