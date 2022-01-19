«صداع التوتر».. كل ما تريد معرفته عن أشهر أمراض الموظفين

الصداع من المشاكل الصحية التي باتت ترافقنا طوال اليوم بسبب كثرة الضغوط اليومية سواء بالعمل أو التعامل مع الآخرين، فلا يزال الصداع النصفي يساء فهمه بشكل كبير، حيث يعاني الأشخاص المصابون بالصداع النصفي بالكثير من الأعراض.

من المعروف أن الصداع النصفي مؤلم، حيث يقدر مصابيه بنحو 50 ٪ من المصابين، حيث يمكن أن تساعدك معرفة نوع الصداع الذي تعاني منه في الحصول على العلاج الفعال وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "on health" الطبي.

صداع التوتر:

هناك نوع من أنواع الصداع يسمي بـ"صداع التوتر" وهو ناجم عن الشعور بالتوتر لفترات طويلة، تستمر نوبة هذا الصداع من 4 ساعات إلى 72 ساعة، عادة ما يتم الشعور به فقط في جانب واحد من الرأس، وغالبًا ما يكون خلف عين واحدة

النساء يصبن به حوالي ثلاث مرات أكثر من الرجال، في حين أن هذا الصداع المؤلم يحظى باهتمام كبير، فإن ما يميز نوبة صداع الخفقان عن أي نوع آخر هي الأعراض الحسية التي منها مشاكل في الرؤية والشعور بالغثيان.

يعاني حوالي ربع الأشخاص المصابين بالصداع النصفي من هذا النوع، فبالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون ذلك، فإن حالتهم تعرف من قبل المتخصصين باسم "الصداع النصفي الشائع.

ما الذي يسبب نوبات الصداع النصفي؟

على الرغم من أنه السبب الأكثر شيوعًا للإعاقة العصبية في العالم، إلا أن الباحثين بدأوا للتو في فهم أسباب الصداع النصفي، حيث تم طرح أحد التفسيرات وهي أن تغيرات الضغط في نظام الأوعية الدموية بالقرب من الدماغ يسبب الصداع النصفي.

وغالبًا ما يحدث الصداع النصفي عندما يتعرض الشخص لمجموعة معينة من الظروف، أحد أكثر العوامل شيوعًا هو الضوء الخافت القوي، مثل أضواء الفلوريسنت، أو صورة تلفزيونية تنطفئ وتضيء بسرعة، أو ضوء الشمس المنعكس من الأمواج في بحيرة.

وأشار الأطباء، إلى أن التوتر في بعض الأحيان يكون محفزًا، في حين أنه من غير المحتمل أن يعيش الناس حياة خالية من الإجهاد، يمكن للعديد من الأشخاص تقليل إجهادهم وتجنب إثارة الهجمات باستخدام تقنيات الاسترخاء والتنفس العميق.