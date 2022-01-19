الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المنفي» يؤكد دعم عمل اللجنة العسكرية وملف المصالحة الوطنية

لقاء محمد المنفي
لقاء محمد المنفي بحكماء المنطقة الشرقية

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، على دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي بين الليبيين.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس محمد المنفي، اليوم الأربعاء بطرابلس، عددًا من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، بحضور بعض من أعضاء لجنة الحوار السياسي عن المنطقة، وذلك لبحث العديد من القضايا الراهنة وفي مقدمتها المصالحة الوطنية وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

 

وناقش اللقاء ملف المصالحة الوطنية، في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الاستعانة ببعض الخبراء لدعم هذه المشروع الوطني الذي تبناه المجلس الرئاسي.

 

كما تطرق اللقاء بحسب البيان إلى جهود إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حتى لا يفقد هذا الاستحقاق زخمه، من أجل إنهاء الانقسام بين أطراف العملية السياسية، وكذلك دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وبحث اللقاء أيضا سُبل الاهتمام بمؤسسة المصرف الزراعي وحمايته من الانقسام، ودعمها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

 

وأكد «المنفي»، على دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي بين الليبيين، مجدداً دعم المجلس الرئاسي للجنة العسكرية المشتركة، واستمرار دعم المسار السياسي للوصول للانتخابات.

 

عبد الله اللافي يلتقي وزير الرياضة:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، وزير الرياضة، عبد الشفيع الجويفي، لبحث العديد من القضايا التي تهم الرياضة الليبية.

 

وأطلع الجويفي، اللافي، على العديد من الإشكاليات التي تواجه عمل الوزارة والاتحادات والأندية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية، وما تعانيه بعض المناطق من عدم توفر بيئة رياضية مناسبة منذ سنوات عديدة، مستعرضاَ الخطة الاستراتيجية للوزارة، من اجل تطوير المنشآت الرياضية في مختلفة المدن. 

 

 وأكد  النائب خلال اللقاء، على ضرورة الاهتمام بالرياضة ومؤسساتها المختلفة، ودعم كافة الأندية الليبية، وتنسيق الجهود لتوفير بنية تحتية جيدة للرياضيين، وذلك لتشجيعهم على العطاء، والتميز في ميادين الرياضة، ورفع اسم ليبيا عالياً في كل المحال القارية والدولية.

المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى ملف المصالحة الوطنية الليبيين طرابلس المنطقة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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