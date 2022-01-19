الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: 14 وفاة و6216 إصابة جديدة بكورونا

الاردن
الاردن

أعلنت الأردن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و6216 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13028 وفاة و1117397 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الاردنية في بيان لها، إنه بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 15.39 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 36672 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 118 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 90 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 597 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 31 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

واوضح  أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار البيان  إلى تسجيل 2789 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1067780 حالة.

كما أشار إلى إجراء 40394 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14211088 فحصاً.

وأظهر البيان  أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4532878، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4133132 

ويذكر انه ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 335 مليونا و366 ألفا و984 مصابا، حتى صباح الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و573 ألفا و545 حالة، فيما تعافى 271 مليونا و56 ألفا و320 حالة.

الأردن فيروس كورونا وفاة وزارة الصحة الأردنية الفحوصات الإيجابي ة

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