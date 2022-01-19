«الصندوق السعودي» للتنمية يبحث المشاريع التنموية القائمة في العراق

استقبل سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الدكتور عبد الستار هادي الجنابي، سفير جمهورية العراق لدى المملكة، في مقر الصندوق السعودي للتنمية.

ورحّب الرئيس التنفيذي للصندوق بالسفير أثناء وصوله مقر الصندوق، وبحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية العراق.

كما ناقشا التحديات التي تواجه سير العمل التنموي، وكيفية تجاوزها لتحقيق أهداف التنمية في النمو والازدهار.

وأشاد السفير بجهود الصندوق السعودي للتنمية، مثمنًا أعمال ومشاريع الصندوق التنموية في العراق والتي تهدف تلك المشاريع إلى تطوير البنية التحتية وتحسين حياة المستفيدين.

وفي وقت سابق، عقد الصندوق السعودي للتنمية ورشة عمل مشتركة، مع وزارة الخارجية السعودية بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية السعودية المعنية وهدفت الورشة المقامة بمقر الصندوق في الرياض إلى تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية فيما يخص المواءمة بين المساعدات الإنمائية وتطوير آلية دعم الدول النامية ومتابعة تنفيذ المشاريع، وبحث الوسائل التي من شأنها تعظيم الأهداف التنموية للدول المستفيدة.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية على أهمية توحيد الجهود الإنمائية، تلا ذلك كلمة لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة سعادة السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي لتبدأ حلقات النقاش التي استمرت لأكثر من 4 ساعات وانتهت بوضع التوصيات والمقترحات.

شارك في اللقاء ممثلون من جهات حكومية سعودية ومنها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي عقد هذه الورشة استمراراً لجهود الصندوق السعودي للتنمية في توطيد الجهود مع الجهات الحكومية والتعاون المشترك لتحقق المساعدات هدفها الإنمائي.