الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لطالب في حيازة مخدرات وسلاح بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ؛ لاتهامه بحيازة مخدر الترامادول بقصد الاتجار، وسلاح نارى وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 8452 لسنة 2021 جنايات قسم بلبيس ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط المباحث بضبط "إسلام . ف . م" 20 عاما طالب، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته جوهر مخدر الترامادول ومبلغ مالى، وسلاح نارى - فرد خرطوش- وطلقة لذات العيار، وبمواحهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

دون ترخيص طالب السجن المشدد الشرقية محكمة جنايات الزقازيق سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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