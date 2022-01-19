الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر يتاجر في المخدرات ببنها

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة للاتجار، ومصادرة المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرًا للإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء.

وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحثى، وتمكنت الحملة من ضبط "أ. ش. ا"، 44 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، "مسجل شقي خطر"، سبق اتهامه فى 28 قضية "مخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح بدون ترخيص، وبلطجة".

وبتفتيش المتهم ضبط بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن 1 كيلو جرام، و500 جرام من مخدر الأيس، وأقراص مخدرة، وسلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال"، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري والأبيض والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته الآثمة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مسجل خطر التحقيقات تحريات المباحث مصادرة المضبوطات مواد مخدرة

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