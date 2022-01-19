المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مخدرات وسلاحا ناريا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وسلاحا ناريا وذخيرة دون ترخيص.



تعود أحداث القضية رقم 23346 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "محمد.ع.ال"، 26 عاما عامل سيراميك، ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواحهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.



جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.