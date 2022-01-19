رئيس جامعة كفرالشيخ يشيد بقرار الرئيس الخاص بحافز الجودة لأساتذة الجامعات

وصف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، بأنه تقدير الرئيس لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه القرارات الإنسانية، لافتا إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم في مختلف مراحله، وحرص السيد الرئيس على توفير الحياة الكريمة لكل أعضاء الأسرة الجامعية، لافتًا إلى أن القرارات تدعم عمليات البحث العلمي وتحقيق الجودة.

ومؤخرًا، عقد مجلس عمداء الجامعة اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، إذ أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن نجاح مصر في تنظيم منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نسخته الرابعة، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم، يعكس اهتمام السيد الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع والحوار جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم، داعيين المولى عز وجل أن تشهد الجمهورية الجديدة خلال العام الجديد مزيدًا من الإنجازات والازدهار والتقدم بقيادة الرئيس.

كما استعرض المجلس التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة للعام 2021م وحلول جامعة كفرالشيخ في المركز الثاني إفريقيا وتقدمها إلى المركز 217 عالميًا ليضاف إنجاز جديد إلى سلسلة إنجازات الجامعة التي لا تزال تتحقق.

كما تابع مجلس العمداء جهود الجامعة في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وجهود وأنشطة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية لما له من دور هام في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.