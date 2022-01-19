تطور جديد في قضية «لص الحقائب» بالسلام

استعجلت جهات التحقيق بالسلام، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية في اتهام عاطل بسرقة الحقائب بأسلوب الخطف، واستدعاء الضحايا للاستماع لأقوالهم وإجراء المواجهة القانونية مع المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، يُفيد بتلقيه بلاغا من طالبة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقائد دراجة نارية "توك توك" يقوم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية "ملكه" المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولي عليها، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بإسلوب الخطف واعترف بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.