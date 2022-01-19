الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الرئيس الأمريكى: واشنطن مستعدة لمواصلة المفاوضات الأمنية مع روسيا

جيك ساليفان
جيك ساليفان

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع روسيا حول القضايا الأمنية.

وقال في تصريح لمجلة فورين بوليسي: "مستعدون لاستمرار المفاوضات إذا كانت روسيا تريد المضي قدما على طريق الدبلوماسية، وقدمنا بعض الأفكار والمقترحات لها للنظر فيها".

وأضاف: "من وجهة نظري، هناك مجال لإحراز تقدم جوهري من خلال الدبلوماسية في قضايا الأمن الأوروبي الحاسمة التي تستحق الدراسة بالتفصيل".

واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في اجتماع ثنائي في جنيف في 16 يونيو 2021، على أن تبدأ موسكو وواشنطن الحوار حول القضايا الأمنية في الفضاء الإلكتروني.

وأكد بايدن لاحقًا أنه "يؤمن بإمكانية التعاون الروسي الأمريكي في هذا الاتجاه".

و على صعيد آخر، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو شراكة فنلندا مع الولايات المتحدة والناتو.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض أن "الزعيمين بحثا قلقهما المشترك تجاه الحشد العسكري غير المبرر لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض أنهما "بحثا أهمية الشراكة الدفاعية الوثيقة بين فنلندا وبين الولايات المتحدة والناتو لضمان الأمن في شمال أوروبا".

وأكد بايدن على "حق فنلندا وغيرها من الدول الأوروبية في اختيار طريقة ترتيب أمورها الأمنية".

وبحث الرئيسان كذلك "أهمية الحوار من أجل خفض التوترات والتعامل مع التحديات التي يواجهها الأمن الأوروبي" على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول أوكرانيا، حيث تتهم الدول الغربية روسيا بحشد القوات على حدود أوكرانيا، لكن موسكو نفت وجود أي خطط لها لشن "هجوم" على أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، اقترح حلف شمال الأطلسي (ناتو) إجراء جولة جديدة من المحادثات مع روسيا على خلفية الأزمة على الحدود مع أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في برلين، إنه تم إرسال دعوة لإجراء "مجموعة من اجتماعات" مجلس الناتو- روسيا.

مفاوضات روسيا روسي بايدن مستشار واشنطن مستعد المفاوضات الامن مواصلة أمن مستشار بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

لأول مرة منذ 2014 خام برنت يتجاوز 89 دولارا للبرميل

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان إطارا اقتصاديا جديدا

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 19-1-2022

«القوى العاملة» تُعلن عن 1800 فرصة عمل جديدة.. تعرف على طريقة التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني