مستشار الرئيس الأمريكى: واشنطن مستعدة لمواصلة المفاوضات الأمنية مع روسيا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع روسيا حول القضايا الأمنية.

وقال في تصريح لمجلة فورين بوليسي: "مستعدون لاستمرار المفاوضات إذا كانت روسيا تريد المضي قدما على طريق الدبلوماسية، وقدمنا بعض الأفكار والمقترحات لها للنظر فيها".

وأضاف: "من وجهة نظري، هناك مجال لإحراز تقدم جوهري من خلال الدبلوماسية في قضايا الأمن الأوروبي الحاسمة التي تستحق الدراسة بالتفصيل".

واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في اجتماع ثنائي في جنيف في 16 يونيو 2021، على أن تبدأ موسكو وواشنطن الحوار حول القضايا الأمنية في الفضاء الإلكتروني.

وأكد بايدن لاحقًا أنه "يؤمن بإمكانية التعاون الروسي الأمريكي في هذا الاتجاه".

و على صعيد آخر، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو شراكة فنلندا مع الولايات المتحدة والناتو.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض أن "الزعيمين بحثا قلقهما المشترك تجاه الحشد العسكري غير المبرر لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض أنهما "بحثا أهمية الشراكة الدفاعية الوثيقة بين فنلندا وبين الولايات المتحدة والناتو لضمان الأمن في شمال أوروبا".

وأكد بايدن على "حق فنلندا وغيرها من الدول الأوروبية في اختيار طريقة ترتيب أمورها الأمنية".

وبحث الرئيسان كذلك "أهمية الحوار من أجل خفض التوترات والتعامل مع التحديات التي يواجهها الأمن الأوروبي" على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول أوكرانيا، حيث تتهم الدول الغربية روسيا بحشد القوات على حدود أوكرانيا، لكن موسكو نفت وجود أي خطط لها لشن "هجوم" على أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، اقترح حلف شمال الأطلسي (ناتو) إجراء جولة جديدة من المحادثات مع روسيا على خلفية الأزمة على الحدود مع أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في برلين، إنه تم إرسال دعوة لإجراء "مجموعة من اجتماعات" مجلس الناتو- روسيا.