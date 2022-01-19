البرازيل تسجل 351 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 137103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و351 وفاة في آخر أربع وعشرين ساعة، وهو أعلى عدد وفيات منذ منتصف نوفمبر، وذلك مع انتشار السلالة أوميكرون.

وطبقًا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل حتى الآن 23 مليونًا و211894 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 621517.

وتشير حسابات أجرتها رويترز إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في البرازيل هو ثالث أكبر عدد من نوعه في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.