الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل رئيس أساقفة سيناء

بطريرك الروم الأرثوذكس
بطريرك الروم الأرثوذكس

التقى البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، للروم الأرثوذكس، رئيس أساقفة سيناء ووادي فاران والريثو المتروبوليت داميانوس في المقر البطريركي بالقاهرة.

وتباحث بطريرك الإسكندرية ورئيس أساقفة سيناء مع خلال اللقاء الذي جمعمها في القضايا التي تتعلق بطريركية الإسكندرية وأبرشيّة دير القديسة كاترين في سيناء. 

وأطلع رئيس الأساقفة دميانوس على ما أثير في الأسابيع الأخيرة مع إنشاء إكسرخسية للبطريركية الروسية في إفريقيا، وهي حقيقة أدانتها البطريركية الأسبوع الماضي ووصفتها بأنها "غزو" لولايتها القضائية وعملها التبشيري في إفريقيا.

كما أعرب البابا ثيودوروس لرئيس الأساقفة دميانوس عن التعاون الكنسي والروحي غير المنقسم مع أبرشية سيناء، ودعماً لإبراشية سيناء العملي قرر إرسال كاهنًا لتلبية الاحتياجات الليتورجية، كلما اقتضى الأمر ذلك سواء في مقر (ميتوخي) الدير في القاهرة أو في مدينة رايثو في سيناء.

حضر اللقاء المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي القاهرة, والأرشمندريت الأب ميشيل زكي.

البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا نيافة رئيس أساقفة سيناء المقر البطريركي بالقاهرة بطريركية الاسكندرية دير القديسة كاترين

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