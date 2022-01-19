الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خبير اقتصادى عقب زياده الأجور لـ«الدستور».. يجب وضع رقابة على التجار والأسواق

الأسواق
الأسواق

 عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة المرتبات خلال اجتماعه مع كلا من: الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور لحد يصل ٢٧٠٠ جنية.

 

الخبير الاقتصادي وائل النحاس يتحدث حول زيادة الأجور في تصريحات خاصة لـ "الدستور" في السطور التالية:-

بشرة خير وأحنا بنحاول نطمن قطاعات عريضة من الشعب المصري

قال  النحاس إنه بالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي يدل على أن الدولة تعرف كل أعباء المواطن وبالنسبة لقرار اليوم:" أنه بشرة خير ليتم طمأنة قطاعات عريضة من الشعب المصري خاصة مع التضخم الذي يبدأ مع مطلع عام ٢٠٢٢، فهذه رسالة ونوع من أنواع الطمأنينة أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع.

 

الدولة تحاول أن تحتوي التضخم

كما أكد علي أن هذه الإجراءات نوع من الأنواع التبشيرية، والتخفيف من علي المواطن نفسه، نظرا للتضخم وارتفاع الأسعار، ولفت إلي أن الدولة تحاول أن تحتوي التضخم، كما أشار وائل النحاس أن التضخم يصل ل ٧ بالمائة  ٣ بالمائة تحت أو ٣ بالمائة فوء ، وبالتالي نسبة الزيادة يمكن أن تصل ل ٧ في المائة وفي حد ذاته شيء إيجابي.

كما لفت إلي أن الدولة تطمئن المواطن، حتي لو بدأت الحكومة في وضع رتوش الموازنة، فهي رسالة من رئيس الوزراء، للمواطنين، إذا حدث زيادة في أرتفاع الأسعار، فهناك زيادة بالأجور.

ضرورة وجود الرقابة علي التجار في الوقت الحالي

وشدد دكتور وائل النحاس علي ضرورة وجود الرقابة في الوقت الحالي، نظرا لان  التجار، يستغلون المواطن عند سماعهم كل خبر عن إرتفاع للأسعار.

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وائل لطفي

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