228 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 228179 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، مقابل 83403 إصابات في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 434 من 287 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 141825 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد في فبراير عام 2020، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم 9.02 مليون حالة، منذ بداية الجائحة.

وأكد المعهد العالي للصحة في إيطاليا، أن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تحد من مضاعفات "كوفيد-19" بنسبة 98%.

وقال المعهد في تقرير: "إن نسبة الحماية من الإصابة بأعراض مرضية وخيمة لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الإضافية تشكل 98%"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وعلى مدار الأيام الأخيرة سجلت إيطاليا نحو 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، فيما أكد رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو، أن سلالة "أوميكرون" ستصبح هي السائدة في إيطاليا في غضون الأيام القريبة، كما أنه وصف الوضع الوبائي في البلاد بـ"الحاد".

وشكلت نسبة المطعمين بالكامل ضد كورونا في إيطاليا بين أشخاص تتجاوز أعمارهم 12 حوالي 87%.

وفي سياق متصل، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، من الاعتقاد بأن متحور أوميكرون ليس خطيرا، وقال إن المتحور ينتشر بكثافة ويؤدي إلى دخول حالات كثيرة للمستشفيات.

وأشار ادهانوم - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم الثلاثاء- إلى أن المتحور يجتاح العالم حيث وصل عدد الحالات المصابة به الأسبوع الماضي إلى حوالي 18 مليون حالة، معربًا عن الخشية من أثر الانتشار السريع لأوميكرون على النظم الصحية في الدول وعلى العاملين الصحيين المنهكين.