الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

228 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 228179 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، مقابل 83403 إصابات في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 434 من 287 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 141825 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد في فبراير عام 2020، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم 9.02 مليون حالة، منذ بداية الجائحة.

وأكد المعهد العالي للصحة في إيطاليا، أن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تحد من مضاعفات "كوفيد-19" بنسبة 98%.

وقال المعهد في تقرير: "إن نسبة الحماية من الإصابة بأعراض مرضية وخيمة لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الإضافية تشكل 98%"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وعلى مدار الأيام الأخيرة سجلت إيطاليا نحو 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، فيما أكد رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو، أن سلالة "أوميكرون" ستصبح هي السائدة في إيطاليا في غضون الأيام القريبة، كما أنه وصف الوضع الوبائي في البلاد بـ"الحاد".

وشكلت نسبة المطعمين بالكامل ضد كورونا في إيطاليا بين أشخاص تتجاوز أعمارهم 12 حوالي 87%.

وفي سياق متصل، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، من الاعتقاد بأن متحور أوميكرون ليس خطيرا، وقال إن المتحور ينتشر بكثافة ويؤدي إلى دخول حالات كثيرة للمستشفيات.

وأشار ادهانوم - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم الثلاثاء- إلى أن المتحور يجتاح العالم حيث وصل عدد الحالات المصابة به الأسبوع الماضي إلى حوالي 18 مليون حالة، معربًا عن الخشية من أثر الانتشار السريع لأوميكرون على النظم الصحية في الدول وعلى العاملين الصحيين المنهكين.

وزارة الصحة الإيطالية كوفيد الوفيات الصحة إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

الصحة العالمية: كورونا مستمر للأبد ويمكن إنهاء الطوارئ هذا العام

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

الصحة العالمية تُحذر: «أوميكرون» خطير وينتشر بكثافة

إحالة 5 متهمين للمحاكمة فى وفاة بسنت خالد

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشواق مسامر

أشواق مسامر تكتب: متى تكون عدوًا لنفسك؟!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني