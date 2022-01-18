إطلاق مشروع تنمية الأسرة وسداد الديون.. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزارات والجهات، حيث تنظم الاقتراحات وتضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور رئيسية، تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.

https://www.dostor.org/3687866

أكدت «السعيد»، أن الدولة لم تستعن بأي حوافز سلبية عقابية قد تسهم في ارتفاع نسب الفقر وهو ما يتعارض مع المفهوم التنموي التي يرتكز عليها مشروع تنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمحددات الدستورية التي تراعي حقوق الإنسان المختلفة وعدم التمييز بين المواطنين، وكذلك "ألا تزيد الإجراءات من زيادة فقر الأسر الفقيرة، وألا يتحمل الأبناء تبعات الوالدين في الإنجاب".

https://www.dostor.org/3687881

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه ستتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لأخذها في الاعتبار في مشروع تنمية الأسرة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية، حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني يهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان، مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر وعدم تسجيل المواليد.

https://www.dostor.org/3687877



بينما عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل تسليم شهادات متدربي البرنامج التدريبي حول إدارة المشروعات، بحضور المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة.

https://www.dostor.org/3687981



وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تعد دولة شابة فتية حيث بلغت نسبة الذكور فى الفئة العمرية أقل من 30 سنة بنحو 59.4% من إجمالى الذكور، بينما بلغت نسبة الإناث 58.9% لنفس الفئة من إجمالي الإناث.

https://www.dostor.org/3687683

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن مصر سددت أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها الخارجية والداخلية خلال عام، حيث بلغ إجمالي خدمة الدين 731.9 مليار جنيه، منها 230.8 مليار جنيه سددت خلال النصف الثاني من عام 2019-2020، و501.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020-2021، على الرغم من الضغوط التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا.

https://www.dostor.org/3687737