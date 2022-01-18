الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغيطى»: تنفيذ أعمال تطوير الطرق وإنشاء نافورة ديكورية بالعبور

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن جار استكمال أعمال تنسيق الموقع العام وتركيب البلدورة والإنترلوك للأرصفة، وإعادة الشيء لأصله بشارع الدكتور أحمد زويل بالبلوك رقم 16060، وتمهيد الطريق وتجهيزه لأعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع بالحي الخامس. 


وأوضح «الغيطي»، أنه تم تخصيص ميزانية لتنفيذ أعمال الطرق، لافتًا إلى أنه في ظل أعمال التطوير وتنسيق الموقع الجارية بالحي والمنطقة المتفرقة بالمدينة، لافتا إلى أنه جار تطوير ورفع كفاءة شبكة الإنارة بالكامل، وصيانة الأعمدة واستحداث ما يلزم أثناء أعمال التطوير، على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعا.

وأشار، إلى أنه وقفا للخطة المدينة الحالية جارِ تطوير ورفع كفاءة وتجميل كافة الميادين ومداخل ومخارج المدينة،  كما يجري تطوير الطرق الفرعية بأحياء المدينة لإعطائها المظهر الحضاري والجمالي التي تستحقها مدينة العبور، التي أطلق عليها اسم «عروس المدن».

وأعلن، أنه تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان «مصطفى محمود» بشارع سميرة موسي بالحي الخامس وجار إنشاء نافورة ديكورية.

 
وفي ذات السياق، أفاد «الغيطي» أن الأعمال قائمة على  قدم وساق، كما يجري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحي الرابع، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالطرق، لسهولة تنقل المواطنين وإعادة الواجهة الحضارية للمدينة. 

وأضاف، أنه جار استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاعات بداية من بلوك 19057 وحتى بلوك 19060 بالحي الرابع، وستستكمل باقي أعمال التطوير تباعًا بجميع الأحياء، فضلا عن أنه جار تطوير وتجميل الميدان العام للمدينة العبور. 

المهندس عبدالرءوف الغيطى جاري تنفيذها إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ تنفيذ نافورة ديكورية بميدان سميرة موسى

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