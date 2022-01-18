نيابة الجيزة تباشر التحقيق في قتل عامل لزوجته بكرداسة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في جريمة قيام عامل بالشروع في قتل زوجته بإشعال النيران فيها بكرداسة.

كشفت تحريات مباحث الجيزة أن المتهم أشغل النيران في زوجته بسبب رفض أسرته إعطاءه مبلغًا ماليًّا، وان مشادة كلامية نشبت بين المتهم وأسرته بسبب رفضهم إعطاءه مبلغًا ماليًّا، فقام بتهديدهم بإشعال النار في زوجته واعتقدت الأسرة أنه مجرد تهديد، وعندما لاحظ المتهم عدم وجود رد فعل من أسرته، توجه إلى الدراجة النارية الخاصة به وأخذ منها كمية من البنزين.

أشارت التحريات إلى أن المتهم أخذ البنزين وقام بسكبه على زوجته وأشعل بها النيران، وظلت الزوجة تجري والنيران مشتعلة بجسدها لمحاولة أحد إنقاذها، وبالفعل تمكن الجيران من إخماد النيران ونقلها إلى المستشفى.

تلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل تدعى “أسماء” 24 سنة، مصابة بحروق بالغة بسبب اشتعال النيران بجسدها، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعى “أحمد” 25 سنة، بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.