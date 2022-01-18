برلماني: قرارات الرئيس السيسي مؤشرًا قويًا على تحسن الاقتصاد المصري

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، خاصة مع أزمة جائحة كورونا القاسية التي أثرت على اقتصاديات الأسر المصرية.

ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن توجيه الرئيس بإقرارعلاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه، الخاص بعلاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وأخرى بعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وأثلج صدور المصريين، لا سيما أن الرئيس أكد في خطاباته على أنه يهتم بدعم المواطن محدود الدخل، فضلا عن حرصه على تطبيق القانون والاهتمام بالمواطن وجعله في المقام الأول.

وأكد أن زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، يمثل انتصار كبير للمواطن مما يعود عليه بمنفعة عند صرف الراتب، فضلا عن أن هذه الزيادة تعكس مدى تحسن مؤشرات الاقتصاد، وأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإرساء دعائم استراتيجية تنمية مصر المستدامة 2030 أتت بثمارها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي استجاب للآلاف من المعلمين الذين عانوا كثيرا من أزمة التعيينات، بالإعلان عن تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وسد عجز المعلمين بالمدارس لا سيما في محافظات الجنوب.

وأوضح أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير قطاع التعليم ستسهم في تحسين المنظومة بشكل عام وحل المشكلات الأزلية التي استمرت لسنوات عدة وأدت لظهور مشكلات أخرى أدت إلى تدهور المنظومة أبرزها ظاهرة الدروس الخصوصية، متابعا: اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين ليصل لحوالي 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد قرارات ستنصف فئات هامة وحيوية في المجتمع ولا نهضة حقيقية بدون جودة التعليم في كافة مراحله.