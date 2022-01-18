الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع للشهود في إصابة طالب بمشاجرة بين طلاب بمنشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية

طلبت نيابة الجيزة الاستماع لأقوال الشهود في إصابة طالب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس الثانوية، في منشأة القناطر بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لشرطة النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين إصابة طالب بجرح قطعي، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار سماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وضبط مرتكبها.

تحريات الاجهزة الامنية مشاجرة بالأسلحة شرطة النجدة مدارس الثانوية وقوع مشاجرة منشأة القناطر بالجيزة

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