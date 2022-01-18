انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل كابينة كهرباء بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالهرم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل كابينة كهرباء أمام التأمين الصحي بالجيزة، لمعاينة الموقع وكتابة تقرير حول أسباب الحريق وملابساته

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق نشب داخل كابينة كهرباء أمام التأمين الصحي بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كابينة كهرباء أمام التأمين الصحي بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.