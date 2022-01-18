الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبه بحضور جلسة مشروع إعداد المخطط الاستراتيجى العام للتنمية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بحضور الجلسة التمهيدية لمشروع إعداد المخطط الاستراتيجى العام للتنمية العمرانية للمحافظة، وأيضاً الملامح التنموية لمراكزها، وذلك فى إطار التنسيقات المستمرة بين محافظة أسوان والهيئة العامة للتخطيط العمرانى. 

جاء ذلك وسط مشاركة من المهندس سيد البدوى مدير عام إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، فضلاً عن مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة المهندس جورج سامح، ورؤساء المراكز والمدن وممثلى ومسئولى المديريات الخدمية وقطاعات المرافق المختلفة على مستوى المحافظة. 

وأوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الهدف الأساسى من إعداد المخطط الإستراتيجى هو وضع خارطة طريق متكاملة ورؤية وملامح تنموية وخطة مستقبلية لكافة القطاعات الخدمية والمرافق الأساسية والأنشطة بكافة أنواعها على مستوى المحافظة خلال الثلاثين عاماً القادمة. 

ووجه اللواء أشرف عطية إلى سرعة الإنتهاء من تجميع البيانات المطلوبة كل قطاع فيما يخصه حتى يتسنى البدء فى المرحلة الثانية من إعداد التصور العام للملامح التنموية للمحافظة والتى سيتم تنفيذها بواسطة مجموعة من الخبراء والاستشاريين فى كافة المجالات التابعين للهيئة العامة للتخطيط العمرانى. 

هذا وتناول الإجتماع استعراض مطالب الدراسة اللازمة لإعداد مخطط تنموى متكامل من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة ومدققة للأوضاع الراهنة المتعلقة بكافة الجوانب المطلوبة للدراسة والتى تشمل تعداد السكان وقضايا العمران البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 

وذلك بجانب قضايا البنية التحتية وكافة المناطق العشوائية وغير الآمنة والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى الخدمات الإقليمية التعليمية والصحية والأمنية والرياضية والثقافية والتجارية، علاوة على المرافق الإقليمية التى تضم الإتصالات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الطرق والكبارى، وكذا كافة الأنشطة الإقتصادية سواء التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية. 

أسوان الصرف الصحي محافظ أسوان المخطط الإستراتيجي الدراسة راني المرحلة الثانية العمرانية

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وائل لطفي

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