مدير أمن بورسعيد يتفقد موقع حريق بورفؤاد (صور)

تفقد اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن محافظة بورسعيد، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، واللواء هاني الشافعي مساعد مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، موقع حريق إحدى الشقق السكنية بعقار سعد زغلول بمحيط شارع عبد الله النديم بجوار مدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات، وذلك بحضور كلاً من المقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، والمقدم محمد جلال بإدارة الحماية المدنية، والمقدم رامي حسني مأمور قسم شرطة بورفؤاد أول، والرائد محمد شاتيلا رئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول، والرائد علاء الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد ثان.

وتمكن رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، من السيطرة علي حريق نشب في وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد، وإنقاذ سيدتان من الحريق بعد تعرضهما للاختناق .

مدير أمن بورسعيد يتفقد موقع حريق بورفؤاد



وكان اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إشارة من إدارة الحماية المدنية تفيد باندلاع النيران داخل وحدة سكنية بعقار سكني في نطاق مدينة بورفؤاد.

وعلى الفور أمر مدير أمن بورسعيد رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، بالوصول إلى مكان البلاغ، وبرفقته 3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار وإنقاذ سيدة مُسنة كانت تقطن داخل الوحدة.

مدير أمن بورسعيد

كما تم الدفع بـ3 سيارات للإسعاف إلى موقع الحريق كما تم تقديم الإسعافات الأولية للسيدة المسنة التي أصيبت بإختناق خفيف. ويكثف رجال المباحث بمدينة بورفؤاد من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث والسبب وراء اندلاع الحريق .

وأكد مصدر بهيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الحياة ببورفؤاد، استقبلت نادية عبد الجواد محمد وتبلغ من العمر 80 عامًا، وايمان مختار ابراهيم 34 عامًا، وذلك نتيجة إصابتهما باختناق في حريق شارع عبد الله نديم مدخل أ، بعد انقاذهما من قبل قوات الحماية المدنية.

مدير أمن بورسعيد يتفقد موقع حريق بورفؤاد

مدير أمن بورسعيد يتفقد موقع حريق بورفؤاد

مدير أمن بورسعيد يتفقد موقع حريق بورفؤاد