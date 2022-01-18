ألمانيا تشدد على ضرورة وجود قواعد مشتركة مع روسيا لضمان الأمن في أوروبا

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وجود قواعد مشتركة مع روسيا لضمان الأمن في أوروبا.

جاء ذلك من خلال بدء مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف.

وقالت بيربوك: بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك أمن في أوروبا ما لم تكن هناك قواعد مشتركة يمكن للجميع الاعتماد عليها، وأضافت أن بالنسبة لألمانيا هذه القواعد هي "أساس الوجود".

وأشارت إلى أن برلين ترى إمكانيات لتعزيز التعاون بين ألمانيا وروسيا، وقالت: نحن بحاجة إلى روسيا موثوقة بها، تزود أوروبا بالغاز الذي تحتاجه.

وأضافت، من المهم بذل جهود للعودة إلى المفاوضات في إطار "النورمندي" حول تسوية الأزمة الأوكرانية.

وتابعت بيربوك، إذا استخدمت الطاقة كسلاح، فستكون هناك عواقب بما فيها ما يتعلق بـ"السيل الشمالي-2"

وأشارت بربيوك حول مفاوضات روسيا مع الغرب، أنه لا يمكن حل جميع المشاكل في غضون ساعات قليلة في الاجتماع الأول منذ سنوات، حيث قالت، لا شيء يمكن أن يعوض عن المعاناة التي ألحقتها ألمانيا بشعوب الاتحاد السوفياتي.

وكانت قد أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، أن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي يربط روسيا بألمانيا، لا يتوافق تمامًا مع القانون الأوروبي، لذلك تم تعليق عملية الموافقة عليه من جانب الجهة المنظمة في ألمانيا.

وقالت بيربويك - خلال مؤتمر صحفي في كييف - "لقد أوضحنا في اتفاق التحالف أن القانون الأوروبي يسري على مشروعات الطاقة في ألمانيا، وينطبق هذا بالتأكيد على نورد ستريم 2 أيضًا. لم يتم تنفيذ القانون الأوروبي بشكل كامل في الوقت الحالي في هذا المشروع، ولذلك تم تعليق عملية الموافقة عليه"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت "نرى صلات جيواستراتيجية في نفس الوقت، ولن نتحدث كثيرا عن ذلك".

وشددت على أنه "إذا حدث مزيد من التصعيد من جانب روسيا، فسنقوم مع شركائنا باتخاذ الإجراءات مناسبة مشتركة".