الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ قنا يعقد اجتماعا مع المسئولين عن ملف التقنين بقفط

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

عقد حازم عمر نائب المحافظ  اجتماعًا موسعًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط مع المسئولين عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ‏بالمركز لمتابعة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير ‏العام للمحافظة، ومحمد موسى ‏رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وأشرف أبو القاسم مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة وحسن حفني مدير إدارة ‏الأملاك ورؤساء القرى بمركز قفط. ‏

ووجه نائب محافظ قنا خلال الاجتماع بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبإشراف مسئولي منظومة التقنين بالمحافظة لسرعة الانتهاء من النسبة المتبقية من ‏الطلبات، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين و أتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة، مشددا على رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين ‏على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ‏ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة. ‏

الرى عرض ازمة لوز مصري كريم المواطنين مدير محافظ قنا طلاق تنسيق لجان اجتماع

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