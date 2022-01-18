تركت الهندسة من أجلهم.. «نهاد» تؤسس مركز متكامل للحيوانات المشردة

قررت المهندسة نهاد شعبان سيد، ذات الـ 51 عامًا، ألا تعمل في مجال الهندسة، عقب تخرجها من كلية الهندسة قسم المدني، جامعة القاهرة، وأن تعمل في مجال تقديم كل الرعاية للأزمة للحيوانات الأليفة والمشردة، وذلك لتعلقها الشديد بهم.

قالت نهاد شعبان، لـ «الدستور» خلال البث المباشر الذي نشر على الصفحة الرسمية للجريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي- الفيس بوك-، إنها منذ صغرها، وهي تعيش وسط الحيوانات الأليفة، إذ تربت مع القطط التي ورثت حبهم من أهلها، وجيرانها، معلقه: “لم أجد اعتراض من أهلي، لأنهم كانوا يدركون تمامًا أنه من المستحيل أن يكون لي مجال عمل آخر غير الحيوانات”.

تابعت: أصعب الحالات التي مرت علي هي حالة الكلبة “جوليا”، التي يعرفها جيدًا كل زبائن المركز، لأنها متواجده فيه مذ 7 سنوات، إذ وجدها الأهالي وهي في عمر 15 يومًا، بعدما دهستها سيارة، وأصابتها بالشلل، ومن هذه اللحظة ويرعاها المركز، موجهه الشكر لأصدقائها الذين دعموها بكافة السبل، معقبه: “أنتم سندي”.

مركز متكامل للحيوانات المشردة



أوضحت، أن المركز يحتفل بشكل دوري بأعياد ميلاد القطط والكلاب، كما أنه يوفر لهم طاولة، وكيك مخصوص لكل حيوان، الأمر الذي قد يتعامل معه بعض الناس بسخرية؛ لكن مربي الحيوانات ومحبيها يدركون جيدًا قيمته، وتأثيره عليهم وعلى الحيوان.





أشارت إلى أنه من المفترض أن يحرص مربي الحيوانات الأليفة على تنظيم وجبات حيواناتهم، من خلال تقديم وجبات منزلية صحية، ودعم نظامهم الغذائي باللحوم، والدواجن، بالإضافة لـ" الدراي فود"، لكن عليهم أن ينتقوا الأنواع النظيفة منه، وألا يستخدموا الأنواع الرخيصة السيئة، خاصًة وأن الفارق المادي بسيط جدًا.

ووجهت رسالة للمواطنين أن يحرصوا على تقديم الرعاية اللازمة للحيوانات المشردة، والأليفة، خاصًة في ظل الأجواء الباردة.

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مركز متكامل للحيوانات المشردة

مركز متكامل للحيوانات المشردة

مركز متكامل للحيوانات المشردة

مركز متكامل للحيوانات المشردة

مركز متكامل للحيوانات المشردة