الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات عن ملابسات سقوط سيارة نقل من محور صفط اللبن

الحادث
الحادث

طلبت نيابة الجيزة، اليوم الثلاثاء،  تحريات الأجهزة الأمنية حول انقلاب سيارة نقل من أعلى محور صفط اللبن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في اتجاه نزلة جامعة القاهرة وميدان الجيزة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الواقعة، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب في الحادث. 

 كان تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ، قد كشفت التفاصيل الكاملة لسقوط سيارة نقل من أعلى محور صفط اللبن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن إصابة تباع السيارة بعدة إصابات.

واستجوب رجال المباحث قائد السيارة الذي نجا من الحادث، وذكر أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق والاصطدام بالسور الخاص بالمحور، وسقوطها، إلا أنه تمكن من القفز من السيارة قبل سقوطها.

وقال شهود عيان إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا من المواطنين، لخلو الشارع من المارة وقت الحادث، بسبب التوقيت المبكر الذي وقع به، وذكروا أنهم ساعدوا المصاب على الخروج من السيارة، مؤكدين أن حالته الصحية كانت مستقرة.

و تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة اصطدمت بالسور الخاص بالمحور وسقطت من أعلاه، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

الجيزة انقلاب سيارة انقلاب سيارة نقل محور صفط اللبن ميدان الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

ليفربول يعلق على فوز صلاح بالمركز الثالث فى "ذا بيست"

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

الحكومة تنفى حرمان المؤمّن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها

«القوى العاملة» تفتح بابًا للممرضات بالعمل فى أكبر الصروح الطبية بالكويت

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس