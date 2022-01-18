النيابة تطلب التحريات عن ملابسات سقوط سيارة نقل من محور صفط اللبن

طلبت نيابة الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحريات الأجهزة الأمنية حول انقلاب سيارة نقل من أعلى محور صفط اللبن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في اتجاه نزلة جامعة القاهرة وميدان الجيزة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الواقعة، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب في الحادث.

كان تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ، قد كشفت التفاصيل الكاملة لسقوط سيارة نقل من أعلى محور صفط اللبن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن إصابة تباع السيارة بعدة إصابات.

واستجوب رجال المباحث قائد السيارة الذي نجا من الحادث، وذكر أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق والاصطدام بالسور الخاص بالمحور، وسقوطها، إلا أنه تمكن من القفز من السيارة قبل سقوطها.

وقال شهود عيان إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا من المواطنين، لخلو الشارع من المارة وقت الحادث، بسبب التوقيت المبكر الذي وقع به، وذكروا أنهم ساعدوا المصاب على الخروج من السيارة، مؤكدين أن حالته الصحية كانت مستقرة.

و تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة اصطدمت بالسور الخاص بالمحور وسقطت من أعلاه، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.