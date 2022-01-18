الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار» يشكر بلجيكا لدعمها مصر بمليون جرعة من لقاحات كورونا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفير دولة بلجيكا لدى مصر "فرانسوا كورنيه ديلزيوس"، مساء أمس الإثنين، بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين البلدين.

واستهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بتقديم الشكر لدولة بلجيكا على دعمها مصر بأكثر من مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، والتي وصلت على مدار الأشهر الماضية عبر مرفق "كوفاكس"، مشيرًا إلى أن "بلجيكا" من أوائل الدول التي دعمت مصر باللقاحات خلال التصدي للجائحة، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

وناقش الاجتماع تعزيز أوجه التعاون بين مصر و"بلجيكا" في القطاع الصحي، خاصة في مجالات نقل وتوطين صناعات التكنولوجيا الطبية الحديثة والمستحضرات الحيوية، وكذلك تنمية قدرات العاملين في مجالات الرعاية الصحية والرقمنة الصحية.

وفي إطار تبادل الخبرات، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، استراتيجية الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، والتدابير والإجراءات المتخذة للتصدي لمتحورات الفيروس وتوفير جميع أنواع اللقاحات، كما استعرض الوزير حملات التطعيمات الموسعة التي تقوم بها مصر، للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتيسير حصولهم على تلقي اللقاح.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات البلجيكية، في مجالات توفير البرامج والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يساهم في تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الطلاب بكلا البلدين.

من جانبه، أعرب السفير البلجيكي عن تطلع بلاده للاستفادة من تجربة مصر الرائدة في تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، ضمن خطة التعاون لتشارك وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدًا أن حرص بلاده على دعم مصر في مواجهة جائحة فيروس كورونا يُعد نتاجًا للعلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار السفير البلجيكي

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