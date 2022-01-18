التحضيرات لفيلم «بنزو».. أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة

تصدر الفنان الكبير يحيى الفخراني التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة من خلال ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على قناة DMC وخلال التقرير التالي نرصد أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة وتصدره التريند.

أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة

نقدم لمتابعي “الدستور” أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة وتصدره التريند خلال التقرير التالي والتي استحوذت على متابعة المشاهدين ومنها.