التحضيرات لفيلم «بنزو».. أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة
تصدر الفنان الكبير يحيى الفخراني التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة من خلال ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على قناة DMC وخلال التقرير التالي نرصد أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة وتصدره التريند.
أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة
نقدم لمتابعي “الدستور” أبرز تصريحات يحيى الفخراني مع صاحبة السعادة وتصدره التريند خلال التقرير التالي والتي استحوذت على متابعة المشاهدين ومنها.
- كشف الفنان يحيى الفخراني عن سبب تسميته بهذا الاسم حيث قال، " والدي اختار لي الاسم بسبب قصة النبي زكريا الذي أنجب ابنه النبي يحيى بعد تقدمه في العمر.. فوالده فقد طفلًا قبله ولم ينجب لمدة 7 أعوام.
- خلال الحوار قال إنه كان يمثل أثناء دراسته للطب في جامعة عين شمس، على مسرح أصدقاء المسرح العالمي، مضيفًا “شوفت لميس جابر وعارف إن كان لها نشاط وعارف أنها كانت بتكتب، واتعرفت عليها بسبب مشكلة وخناقة.. وبعد موقف أغضبه وترك المسرح بسبب جاءت إليه لتعيده عن قراره وأغلقت له زرار "الصديري" فأحبها وأصبحت زوجته.
- وعن الزواج قال الفخراني، "اتفقنا أن نتزوج في البداية ثم نواجه مشكلات الزواج بعد ذلك، معلقا، "قولتلها نتجوز الأول وبعدين نبقى نحل مشاكل الزواج".
- حكى عن مواقف كوميدية له مع الجثث أثناء دراسته الطب فقال، " كنت شاطر في كلية الطب لكن كنت مش بذاكر، كنت بقرف من الجثث، وفي مرة في شفوي الجراحة في الكلية كان فيه جثة قدامي والدكتور شاور لي على الأعضاء وأنا أقوله ده إيه، كان عاوز أمسكها بيدي قلت له بقرف قال لو ما مسكتهاش هسقطك قولتله طب سلام عليكم وسبته ومشيت".
- وقال إنه يحضر مفاجاة من العيار الثقيل تعيده للسينما من جديد من خلال فيلم جديد باسم "بنزو" من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق.