الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

يمكن إضافته للبيتزا.. طرق مبتكرة وصحية لاستخدام العسل

استخدامات العسل
استخدامات العسل

مع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديد، في فصل الشتاء، حيث درجة الحرارة المنخفضة، التي تساهم في نشر هذه الفيروسات، وجب الابتعاد عن الإفراط في تناول السكر واستبداله بالعسل الغني بالفوائد الصحية، في نظامك الغذائي.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، طرق غير تقليدية لتناول العسل، وفقا لموقع قناة cnbc:

استبدل السكر بالعسل


عليك معرفة أن العسل أحلى بنسبة 25٪ من السكر، مما يعني أنه يمكنك استخدام كمية أقل في الوصفات، على سبيل المثال، إذا كنت تتناول كوبًا واحدًا من السكر، فإنه عليك  تناول نصف كوب من العسل.

إضافة العسل لمشروباتك المفضلة


العسل هو الإضافة المثالية للعديد من المشروبات، القليل من العسل وإذابته في الشاي أو القهوة أو العصائر أو الكوكتيلات هي طريقة بسيطة ومفيدة لتحلية مشروبك دون استخدام السكر.
 

عسلًا ساخنًا

قم بتسخين بعض العسل على الموقد على نار منخفضة- متوسطة، لعدة دقائق وأضف اختيارك من التوابل، مثل رقائق الفلفل الأحمر أو مسحوق الفلفل الحار، دع النكهات تمتزج لمدة دقيقة، ثم ارفعها عن النار وقلّبهم، وبمجرد أن يبرد، يمكنك وضعه في وعاء واستخدامه كما يحلو لك، فالبعض يستخدم هذا العسل  الساخن ليُرش فوق البيتزا للحصول على طعم لذيذ  ومختلف.
 

اصنع قطرات للسعال


هذه الوصفة البسيطة تجمع بين شاي الزنجبيل والليمون والعسل لعمل وصفة للتخفيف من السعال، وهي أيضا ذات طعم لذيذ.

فوائد العسل

يحتوى العسل على على مجموعة من مضادات الأكسدة مثل مركبات الفينول ومركبات الفلافونويد، فهي  تساهم في حماية الجسم من الأمراض، والوقاية من عدة أمراض منها المزمنة مثل السرطان ومشاكل القلب، وغيرها.
كما يشتهر العسل الأبيض الخام، كعلاج هام للتخفيف من حدة السعال ونزلات البرد، ويستخدم أيضا كمسكن طبيعي للتخلص من الألم الناتج عن التهاب الحلق، كما أنه يحسن من صحة الجهاز الهضمي بالجسم.

السكر فيروس كورونا نزلات البرد فصل الشتاء فوائد العسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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