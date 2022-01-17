الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتى

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بالشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة؛ وذلك بمقر الملحقية الإماراتية بالتجمع الخامس، فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

1 (2)

حضر اللقاء إيمان الحصري مديرة المكتب الفني من الجانب الإماراتي ومن الجامعة حضر الدكتور طارق على عميد معهد علوم الليزر، والدكتور أيمن غنيم منسق عام الوافدين بالجامعة والدكتورة سما الدق مديرة مكتب التصنيف الدولي بالجامعة وأحمد عيد مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

1 (6)

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن اللقاء تناول أهم سبل التعاون بين جامعة بني سويف والجامعات الإماراتية خاصة في مجالات التكنولوجيا والمجالات الطبية، وآليات استقدام الطلاب الإماراتيين للدراسة بالتخصصات المتميزة بالجامعة.

1 (7)

واستعرض «منصور» خلال اللقاء كليات الجامعة ذات التخصصات الفريدة والبرامج المتميزة على المستويين المحلى والإقليمي، وكذلك مكانة الجامعة فى التصنيفات العالمية، ومجالات الأبحاث المنشورة فى المجلات الدولية ذات معامل التأثير المرتفع، ونسب الاستشهاد بتلك الأبحاث.

1 (5)

وأشاد الدكتور الشيخ عمار المعلا بالمستوى المتميز لجامعة بنى سويف ولا سيما فيما تنفرد به من تخصصات علمية تلبى احتياجات سوق العمل فضلاً عن مكانتها المتميزة فى التصنيفات الدولية، وعقب اللقاء تم عمل إجتماع فني لتجهيز وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال أجندة عمل.

امتحانات الجامعات بني سويف رئيس جامعة بني سويف الإماراتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

وش الخير.. أهالى نصر النوبة يشيدون بمشروعات «حياة كريمة»: «السيسى ينحاز للفقراء»

لماذا لم تصوت مصر لـ محمد صلاح فى The Best؟

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

رانيا يوسف عن ارتداء ابنتها فستان دون بطانة: توجه رسالة للعالم

حلمى التوني: أخوض حربًا سلمية لاستعادة الهوية المصرية من خلال الفن (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»