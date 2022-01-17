رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتى

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بالشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة؛ وذلك بمقر الملحقية الإماراتية بالتجمع الخامس، فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء إيمان الحصري مديرة المكتب الفني من الجانب الإماراتي ومن الجامعة حضر الدكتور طارق على عميد معهد علوم الليزر، والدكتور أيمن غنيم منسق عام الوافدين بالجامعة والدكتورة سما الدق مديرة مكتب التصنيف الدولي بالجامعة وأحمد عيد مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن اللقاء تناول أهم سبل التعاون بين جامعة بني سويف والجامعات الإماراتية خاصة في مجالات التكنولوجيا والمجالات الطبية، وآليات استقدام الطلاب الإماراتيين للدراسة بالتخصصات المتميزة بالجامعة.

واستعرض «منصور» خلال اللقاء كليات الجامعة ذات التخصصات الفريدة والبرامج المتميزة على المستويين المحلى والإقليمي، وكذلك مكانة الجامعة فى التصنيفات العالمية، ومجالات الأبحاث المنشورة فى المجلات الدولية ذات معامل التأثير المرتفع، ونسب الاستشهاد بتلك الأبحاث.

وأشاد الدكتور الشيخ عمار المعلا بالمستوى المتميز لجامعة بنى سويف ولا سيما فيما تنفرد به من تخصصات علمية تلبى احتياجات سوق العمل فضلاً عن مكانتها المتميزة فى التصنيفات الدولية، وعقب اللقاء تم عمل إجتماع فني لتجهيز وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال أجندة عمل.