وكيل أوقاف الإسكندرية: «يجب على الإمام أن يكون صاحب رؤية مستقبلية وعلم»

عقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، اجتماعين الأول بأئمة أوقاف العامرية أول وثانـ والثاني بأئمة أوقاف برج العرب.



وأكد «سلامة»، أنه يحترم العمامة الأزهرية ويوقر صاحبها، وعليه أن يعرف قدرها فإذا عرف قدرها كان نبراسًا في مسجده ومجتمعه يهتدي به الناس فالإمام مسئول عن كل كلمة يتكلم بها، مؤكدا أن الله عز وجل أعطاه قدرة عالية على التأثير في مستمعيه فهو يستطيع بآية أو حديث أو كلمة أن يبني أمة ويرفع دعائم مجتمعه، كما ينبغي عليه أن يمثل الإسلام الذي وسع الجميع بأخلاقه وبرحمته فالله عز وجل يقول «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ».



وأضاف: «ينبغي على الإمام كذلك أن يكون صاحب روية مستقبلية، وعلى بصيرة ودراية وعلم بأدوات العصر الحديث كالسوشيال ميديا، والتي يجب أن يتعامل معها بأخلاق الإسلام، إذ اهتمت الوزارة بهذا الجانب فعقدت دورات كثيرة لتبصير الإمام بالواقع الافتراضي وكيفية الاستفادة منه في الدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح واقع المجتمع».



كما بيّن وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه على الإمام أن يستغل الأجهزة التكنولوجيا الحديثة كجهاز التليفون، وأن يحوله إلى وسيلة دعوة إلى الحب والتراحم والإخوة لا الفتنة والتخريب ونشر المنكرات، فضلا عن تأكيده على الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها، ونظافة أسطح المسجد.

ووجه «عبدالرازق» نصيحة أبوية دعوية للائمة قائلًا: اجعلوا من أنفسكم مصابيح للهدى حققوا مراد الله عز وجل في خلقه «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ».