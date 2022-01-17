الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء العمل في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا في المنيا

رئيس مركز ديرمواس
رئيس مركز ديرمواس يتفقد مشروعات حياة كريمة بالقري

تفقد عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا المقامة على مساحة 10 أفدنة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تفقد مد كابلات الكهرباء وزرع أعمدة ضمن محور دعم الإنارة العامة والطرق التي سيتم رصفها بنطاق المركز فور الانتهاء من مد جميع المرافق والخدمات من مياه وصرف وكهرباء وتليفونات وألياف ضوئية وغاز طبيعي.

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كما تابع رئيس المركز والمدينة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالوحدة المحلية لقرية دلجا وبني حرام والقري التابعة لها.

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وشدد رئيس المركز والمدينة خلال جولته التفقدية على تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والجودة والعمل على سرعة نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهم في التيسير على المواطنين وتجويد وتحسيد حياتهم وفقًا لما يهدف لتحقيقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتحقيقا لرؤية رئيس الجمهورية لإعلاء قيمة الانسان وتحسين مستوي معيشته.

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المنيا بدء العمل في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي أبناء قرية دلجا بديرمواس السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عامر طه آدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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