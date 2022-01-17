الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق تُدين الهجوم الإرهابي على أنابيب النفط الإماراتية

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، استهداف ميليشيا الحوثي لأنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها، ندين وبشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح.

وتابعت الخارجية العراقية: "إذ نؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، فإننا نجدد الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

أبوظبي: وفاة 3 وإصابة 6 آخرين جراء انفجار وحرائق اليوم

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الإثنين.

كما أعلنت شرطة أبوظبي عن "السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".

 وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الشرطة أن "السلطات المختصة تبدأ تحقيقًا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

وكانت شرطة أبوظبي قد أفادت قبل قليل، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

في حين أوضحت وكالة  "وام" أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق".

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت عملية نوعية في العمق الإماراتي، وستبين تفاصيلها لاحقًا فيما كانت قد هددت في عام 2019 باستهداف مدينتي أبوظبي ودبي، وعشرات الأهداف الأخرى.

وزارة الخارجية العراقية استهداف أنابيب نفطية الإمارات إحلال الأمن والاستقرار المفاوضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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