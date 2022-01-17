مصر تعرب عن تضامنها مع الإمارات وإدانتها لإرهاب ميليشيا الحوثي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب شكري عن تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع دولة الإمارات الشقيقة جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

دعم مصر الراسخ للإمارات

وأكد شكري متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدًا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

ونقل وزير الخارجية لنظيره الإماراتي موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبي البلدين.