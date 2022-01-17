الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: 18 وفاة و5039 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 وفاة و5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13004 وفيات و1106006 إصابات.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، إنه بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 13.02 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 30419 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 100 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 84، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 604 حالات.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار البيان إلى تسجيل 1392 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1062642 حالة.

كما أشار إلى إجراء 38692 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14134430 فحصاً.

وأظهر البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4522121، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4117790 

يذكر أنه ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 328 مليونا و826 ألفا و52 مصابا، حتى صباح الإثنين.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و557 ألفا و754 حالة، فيما تعافى 267 مليونا و449 ألفا و631 حالة.

الأردن وزارة الصحة الأردنية الحالات النشطة العزل العناية الحثيثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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