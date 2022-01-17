الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 60 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات التجارية  ومحطات بيع وتوزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت من ضبط وتحرير 60 مخالفة متنوعة خلال هذه الحملات.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه تم خلال الحملات التي شنتها المديرية اليوم الأثنين ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال المرور على المخابز البلدية، والأسواق والمحلات التجارية ومحطات بيع المواد البترولية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات ومرتكبيها للنيابة العامة للتحقيق معهم.

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بفرض الرقابة التموينية علي الأسواق والمخابز البلدية لضبط الحالة التموينية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة الميدانية على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح أن المديرية من خلال الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات بصفة يومية، وذلك لتحقيق الانضباط التمويني بالسواق والمخابز البلدية ومحلات بيع السلع والمواد الغذائية للتأكد من صحة وسلامة المعروض للاستخدام الآدمي؛ حرصًا على أرواح المواطنين، والتأكد من توافر كافة السلع وعدم استغلال احتياجات المواطنين وضبط الأسعار والقضاء علي ظاهرة الغش التجاري، وضبط جميع المخالفين والتجار الجشعين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مشيرًا إلى استمرار المديرية في تكثيف هذه الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تموين المنيا ضبط 60 مخالفة تموينة متنوعة حملات رقابية علي الأسواق والمخابز البلدية اللواء اسامة القاضي الدكتور محمود يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

«الغمري»: توثيق 70% من عقود شركات السياحة استعدادًا لبدء سفر المعتمرين

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا  في مصر

السجن 3 سنوات لمحام بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا