تحرير 60 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات التجارية ومحطات بيع وتوزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت من ضبط وتحرير 60 مخالفة متنوعة خلال هذه الحملات.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه تم خلال الحملات التي شنتها المديرية اليوم الأثنين ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال المرور على المخابز البلدية، والأسواق والمحلات التجارية ومحطات بيع المواد البترولية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات ومرتكبيها للنيابة العامة للتحقيق معهم.

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بفرض الرقابة التموينية علي الأسواق والمخابز البلدية لضبط الحالة التموينية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة الميدانية على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح أن المديرية من خلال الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات بصفة يومية، وذلك لتحقيق الانضباط التمويني بالسواق والمخابز البلدية ومحلات بيع السلع والمواد الغذائية للتأكد من صحة وسلامة المعروض للاستخدام الآدمي؛ حرصًا على أرواح المواطنين، والتأكد من توافر كافة السلع وعدم استغلال احتياجات المواطنين وضبط الأسعار والقضاء علي ظاهرة الغش التجاري، وضبط جميع المخالفين والتجار الجشعين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مشيرًا إلى استمرار المديرية في تكثيف هذه الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.