السيطرة على حريق هائل في وحدة سكنية ببورسعيد

شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حريقا هائلا نشب في أحد الوحدات السكنية بالعمارة رقم 113، وسبب حالة من الذعر للأهالي.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بفرق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، و وصل رجال الحماية المدنية، والنيران تتصاعد من أحد غرف الوحدة السكنية تجاه وحدة سكنية أخرى، وتم التأكد من أن بها حريق، وذلك وسط تجمع للأهالي أسفل العقار وصرخات من المقيمين بالعمارة السكنية.

- محاصرة النيران وإخماد الحريق

علي الفور تعامل رجال الحماية المدنية ببورسعيد مع الحريق بسيارتي إطفاء، وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، ومحاصرة النيران قبل أن تصل الي الي باقي غرف الوحدة السكنية، أو تمتد إلي الوحدات المجاورة.

وعقب السيطرة علي النيران، أجرت الحماية المدنية أعمال التبريد، وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، والسيطرة كذلك على الأدخنة المتصاعدة نتيجة النيران التي التهمت الغرفة بالكامل.

و تلقى اللواء حسني عبد العزيز بلاغًا بالحادث، وانتقل فريق بحث جنائي إلي موقع الحريق، وتبين وجود شخص بمفرده في الوحدة السكنية، وجاري تحرير المحضر الخاص بالواقعة.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، واستمع إلى أقوال شهود العيان ومالك الوحدة السكنية، وذلك للوصول إلي وجود شبهة جنائية من عدمه، علي أن يتم استكمال التحقيق في الواقعة.