الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق هائل في وحدة سكنية ببورسعيد

الحريق
الحريق

شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حريقا هائلا نشب في أحد الوحدات السكنية بالعمارة رقم 113، وسبب حالة من الذعر للأهالي.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بفرق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، و وصل رجال الحماية المدنية، والنيران تتصاعد من أحد غرف الوحدة السكنية تجاه وحدة سكنية أخرى، وتم التأكد من أن بها حريق، وذلك وسط تجمع للأهالي أسفل العقار وصرخات من المقيمين بالعمارة السكنية.

- محاصرة النيران وإخماد الحريق

علي الفور تعامل رجال الحماية المدنية ببورسعيد مع الحريق بسيارتي إطفاء، وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، ومحاصرة النيران قبل أن تصل الي الي باقي غرف الوحدة السكنية، أو تمتد إلي الوحدات المجاورة.

وعقب السيطرة علي النيران، أجرت الحماية المدنية أعمال التبريد، وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، والسيطرة كذلك على الأدخنة المتصاعدة نتيجة النيران التي التهمت الغرفة بالكامل.

و تلقى اللواء حسني عبد العزيز بلاغًا بالحادث، وانتقل فريق بحث جنائي إلي موقع الحريق، وتبين وجود شخص بمفرده في الوحدة السكنية، وجاري تحرير المحضر الخاص بالواقعة.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، واستمع إلى أقوال شهود العيان ومالك الوحدة السكنية، وذلك للوصول إلي وجود شبهة جنائية من عدمه، علي أن يتم استكمال التحقيق في الواقعة.

سعيد تلقى هائل إطفاء نتيجة عقار الاثنين النيابة حادث الحماية المدنية وصول وذلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

«الغمري»: توثيق 70% من عقود شركات السياحة استعدادًا لبدء سفر المعتمرين

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا  في مصر

السجن 3 سنوات لمحام بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا