الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل 4 أشخاص بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة شخص -عاطل- بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته فى القضية رقم 40215 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، بالشروع فى قتل أربعة أشخاص بسبب خلافات بينه وبين أحدهم.

وتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضى ، عندما أحالت النيابة العامة المدعو " إبراهيم . م . إ " 28 عاما حاصل على دبلوم زراعة ، ومقيم بإحدى قرى مركز الزقازيق، لشروعه فى قتل كل من " ش. م . م " ، و " م . ب . ف" ، و " م . ر . ع " ، و " أ . ال . إ" ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على أثر خلاف بينه وبين المجنى عليه الأول ، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض سلاح نارى بندقية خرطوش ، وما إن أيقن مكان تواجده فتوجه إليه وأشهر السلاح النارى وأطلق عدة أعيرة نارية صوبه قاصدا إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو أنه حدد هدفه وأصاب باقى المجنى عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والمبينة بالتحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد 10 سنوات جنايات مركز الزقازيق أعيرة نارية

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