الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيفية التعامل في حالة وجود حريق في المبنى؟

حريق
حريق

 اندلع  حريق أمس الأحد داخل مخزن خرده فى حارة الأربعين بمنطقة السيدة زينب واستطاع  رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق فيما تتمركز 4 سيارات إطفاء بالمكان تحسبًا لوقوع اى مصابين.

ووفقًا لذلك نستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “bu.edu” طرق التعامل في حالة وجود حريق لتفادي الإصابات.

 - ما يجب فعله في مجال السلامة من الحرائق

تعرف على خطة إخلاء المبنى الخاص بك.

قم بالإخلاء بهدوء وبسرعة عند سماع صوت إنذار حريق أو إنذار أول أكسيد الكربون.

احتفظ بالأشياء المهمة مثل الأدوية والمعدات الطبية في متناول اليد للوصول السريع في حالة إخلاء المبنى.

تعرف على طريقتين للخروج من أي مبنى.

قبل فتح الباب، تحسسه بظهر يدك، إذا كان الباب ساخنًا، فلا تفتحه.

إذا واجهت دخانًا أثناء الإخلاء، ابق منخفضًا على الأرض.

تعرف على نقطة التجمع الخارجية للمبنى الخاص بك.

اختبر أجهزة إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون بانتظام.

تأكد من إغلاق الممرات وأبواب السلالم بإحكام.

معرفة مواقع طفايات الحريق ومحطات سحب الإنذار والمخارج.

تعلم كيفية استخدام مطفأة الحريق.

إطفاء الفحم المشوي تمامًا.

 - ما لا يجب فعله في مجال السلامة من الحرائق

استخدم مصابيح الهالوجين بالقرب من الستائر أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق. 

ترك الشموع أو البخور أو شوايات الشواء أو اللهب المكشوف الآخر دون رقابة.

قم بتعليق المفروشات من الجدران أو الأسقف.

ترك أجهزة الطهي بدون رقابة.

استخدم شوايات الشواء في أو في أي مبنى أو مخرج حريق.

العبث بكواشف الدخان ، وأجهزة إنذار أول أكسيد الكربون ، وأجهزة إنذار الحريق أو أنظمة الرش.

تجاهل أي إنذار بناء.

علق أي شيء من رؤوس الرش أو الأنابيب.

الأجسام الغريبة قد تعيق وظيفة النظام.

دعامة النار أو أبواب الدخان مفتوحة.

استخدام المصاعد أثناء الإخلاء.

الحماية المدنية السيطرة على الحريق اندلع حريق أمس الأحد مخزن خردة حارة الأربعين السيدة زينب

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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