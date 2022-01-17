الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إصابة شقيقين بحالات اختناق من غاز البوتاجاز بالشرقية

اسعاف
اسعاف

تباشر النيابة العامة بالشرقية، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة إصابة شقيقين بحالات اختناق من غاز البوتاجاز، وذلك أثناء وجودهما داخل المنزل، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "هدى. ع"، 16 عاما، مقيمة في بردين بمركز الزقازيق، وشقيقها محمد، 11 عاما، مصابين بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز من البوتاجاز.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما بمستشفى بلبيس المركزي وحجزهما تحت الملاحظة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية سيارات الإسعاف امن الشرقية مستشفى بلبيس المركزى مركز الزقازيق

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