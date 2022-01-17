الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: تنفيذ 7 محطات لتوفير المياه لزمام 448 ألف فدان

محطات صرف المياه
محطات صرف المياه

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء، خطة مشروعات لإحلال وتجديد محطات الرى والصرف،  وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ العديد من محطات الصرف لتوفير المياه، مشيرا إلى أنه تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد ٧ محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان وهى محطات مصرف 7 بكفر الشيخ والغرق السلطاني الاولى والثانية بالفيوم،  والمراشدة بقنا والسلسلة بكوم أمبو وتروجا وشريشرا بالبحيرة.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، الإثنين، أنه قد تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة إسنا الأولى بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف، ومحطتى  تل العمارنة ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا.

وأشار عبد العاطي، إلى إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، بالإضافة لتوريد وتركيب ٦ محركات لمحطة الطابية الجديدة ، وجارى توريد  ٢٣ طلمبة غاطسة وعدد ١٠ محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية.

كما لفت إلى توفير الخامات اللازمة للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، بعدد ١٢ ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات "الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي" ، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، ويوجد بالورش مسابك لتوفير احتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل ، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة. 

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