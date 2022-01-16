الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بمدينة الشروق

الهيروين
الهيروين

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بمدينة الشروق، بغرض ترويجها.

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين مؤمن .م ، حمدي .ا عاطلين، وعثر بحوزتهم على كمية مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع. 

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس عاطلين مخدر نيابة الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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