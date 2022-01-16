الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للاستثمار وشركة أمّات الدواجن

صورة من توقيع الاتفاقيه
صورة من توقيع الاتفاقيه

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برئاسة الشيخ محمد المزروعي، والشركة العربية لأمّات الدواجن المحدودة ويمثلها الدكتور بدر الدين الإمام الرئيس التنفيذي للشركة، والتي هدفت لتنمية قطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي والأنشطة المرتبطة بهما في الدول العربية.

وأكّد المزروعي حرص الهيئة على التواجد في محافظة الوادي الجديد لما تتمتع به من موارد ومقومات تؤهلها للتنمية. كما قدّم عرضًا موجزًا لأهم أهداف الهيئة، ومزايا الاستثمار معها.

بنهاية اللقاء، أعرب محمد الزملوط عن سعادته بهذه الزيارة الميدانية للمحافظة، حيثُ وجّه الشكر للمستثمرين العرب والمصريين لاهتمامهم بخلق فرص استثمارية جديدة، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على جذب الاستثمارات لدفع عجلة التنمية.

واستقبل محافظ الوادي الجديد الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق، والذي وصل صباح اليوم على متن الرحلة الأولى لشركة مصر للطيران المتجهة لمدينة الخارجة.

واستهل الوفد الزيارة بجولة موسعة بدأت من حديقة ٣٠ يونيو الترفيهية، أعقبه تفقد معرض الحرف اليدوية والمنتجات البيئية، بالإضافة إلى معرض النباتات الطبية والعطرية المنزرعة حديثًا بهدف تعظيم الجدوى الاقتصادية.

تبع ذلك زيارة لأهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، ضمّت مصنع إنتاج السماد العضوي من مخلفات النخيل، ومصنعًا لإنتاج التمور وآخر للأعلاف، كما توجّه الوفد إلى محطة الغاز الطبيعي ومشروع الاستزراع السمكي، ومعامل تربية دودة القز التي تهدف لإعادة إحياء صناعة الحرير.

تأتي هذه الزيارة لتعزيز سبل التعاون وخلق فرص استثمارية واعدة، في لفتة تعكس عمق أواصر الروابط، والاهتمامات العربية المشتركة.

 

محافظ الوادي الجديد توقيع مذكرة تفاهم الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية لأم ات الدواجن المحدودة حرص القيادة السياسية جذب الاستثمارات لدفع عجلة التنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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